FT: Россия опередила США по поставкам газа в Европу
В мае 2024 года Россия опередила США по экспорту газа в Европу. Об этом пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на данные консалтинговой компании ICIS.
Отмечается, что в 2023 году экспорт газа из США составил 20% от всех объемов, поставляемых в Европу. В мае 2024-го показатель снизился до 14%, тогда как доля российских поставок составила 15%.
По мнению ICIS, РФ не сможет удерживать преимущество перед США из-за санкций и развития производства сжиженного природного газа американскими компаниями.
Ранее стало известно, что до конца 2024 года Казахстан экспортирует в Германию более миллиона тонн нефти, передает «Радиоточка НСН».
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