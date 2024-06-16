FT: Россия опередила США по поставкам газа в Европу

В мае 2024 года Россия опередила США по экспорту газа в Европу. Об этом пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на данные консалтинговой компании ICIS.

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Отмечается, что в 2023 году экспорт газа из США составил 20% от всех объемов, поставляемых в Европу. В мае 2024-го показатель снизился до 14%, тогда как доля российских поставок составила 15%.

По мнению ICIS, РФ не сможет удерживать преимущество перед США из-за санкций и развития производства сжиженного природного газа американскими компаниями.

Ранее стало известно, что до конца 2024 года Казахстан экспортирует в Германию более миллиона тонн нефти, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Сухоруков
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