FT: Россия опередила США по поставкам газа в Европу

Отмечается, что в 2023 году экспорт газа из США составил 20% от всех объемов, поставляемых в Европу. В мае 2024-го показатель снизился до 14%, тогда как доля российских поставок составила 15%.

По мнению ICIS, РФ не сможет удерживать преимущество перед США из-за санкций и развития производства сжиженного природного газа американскими компаниями.

Ранее стало известно, что до конца 2024 года Казахстан экспортирует в Германию более миллиона тонн нефти, передает «Радиоточка НСН».

