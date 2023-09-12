ФСК Регион заложила капсулу времени во Владивостоке

Во Владивостоке прошла церемония закладки капсулы времени в фундамент будущего жилого комплекса «Флагман» ФСК Регион. В торжественном мероприятии приняли участие замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Никита Стасишин, мэр Владивостока Константин Шестаков и зампред правительства Приморского края Михаил Петров.

ФСК Регион построит семь корпусов в едином дизайн-коде. Здания высотой от 12 до 24 этажей будут возведены на улице Адмирала Горшкова, 5. Общая продаваемая площадь квартир составит 65 тысяч квадратных метров, также будет построен подземный паркинг более чем на 600 машино-мест с автомойкой.

«Это будущее комфортное жилье, которое повысит качество жизни большого количества людей», - сказал Стасишин.

Территория будет благоустроена: для жильцов установят зоны отдыха и беседки, спортивные и детские площадки, ландшафтный парк и набережную.

«Мы рады, что с этим проектом принимаем непосредственное участие в развитии города. Впереди много планов. Это и строительство современного и комфортного жилья, и инвестиционные проекты. Но именно этот первый жилой комплекс, получивший название «Флагман», дает старт всему», - сказал гендиректор ФСК Регион Алексей Алмазов.

Ввод в эксплуатацию первой очереди запланирован на первый квартал 2026 года.

Михаил Петров, в свою очередь, отметил, что данный проект лаконично впишется в концепцию развития жилого микрорайона. По федеральной программе построен детский сад на 240 мест, также расширяется пропускная способность прилегающей дороги.