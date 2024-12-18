Виктория Каунова и секстет Ильи Морозова выступят в «Джазе на воде»

Голливудская парочка российской джазовой сцены – коллектив одной из самых ярких джазовых певиц современности Виктории Кауновой и саксофониста, лидера группы саксофонов оркестра Игоря Бутмана Ильи Морозова.

Мастеров со своим взглядом на джаз и авторским материалом, которые виртуозно комбинируют слияние эпох традиционного джаза и мейнстрима. На концерте они представят свою, первую в истории российского джаза, праздничную новогоднюю Рождественскую виниловую пластинку под названием “Christmas Wish” на которой звучат оригинальные версии американских и русских известных новогодних композиций в авторских аранжировках и зарядят праздничным настроением.



"С большой радостью приглашаю вас на концерт 19 декабря в рамках музыкального круиза "Джаз на воде". Проектом Виктория Каунова и секстет Ильи Морозова мы исполним специальную праздничную программу из нашего новогоднего альбома "Christmas Wish" в оригинальных аранжировках! Это будет волшебный концерт!" - сказала Виктория Каунова.

Посадка гостей на яхту начинается в 19:00 на причале «Гостиница «Украина», отправление судна – в 20:00.

