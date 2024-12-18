Боец ММА Иван Емельяненко получил полтора года колонии

Российский боец смешанных единоборств (ММА), младший брат Александра и Фёдора Емельяненко Иван был признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом РИА Новости заявил его адвокат Сергей Карпеев.

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Инцидент произошёл в Старом Осколе Белгородской области в начале ноября.

По решению Старооскольского городского суда, в ходе уличного конфликта 36‑летний спортсмен причинил тяжкий вред здоровью мужчине, за что получил полтора года колонии общего режима.

Комментируя приговор, Карпеев указал, что Иван заслуживает снисхождения.

«Он искренне раскаялся... Все данные, характеризующие личность подсудимого, исключительно положительные... Считаем приговор чрезмерно суровым и будем обжаловать», - заключил юрист.

Ранее управление МВД РФ по Махачкале не стало возбуждать уголовное дело в отношении дагестанской шахматистки Амины Абакаровой, пытавшейся отравить свою соперницу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости // ФОТО: Табылды Кадырбеков
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