В Москве задержан подозреваемый в поджоге служебной машины

В Москве задержали молодого человека, подозреваемого в поджоге служебного автомобиля с использованием легковоспламеняющейся жидкости. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.

Инцидент произошел в среду на улице Брусилова. По данным полиции, 20-летний москвич, действуя по указанию неизвестных лиц, пытался повредить автомобиль, принадлежащий одной из служб. Злоумышленника задержали на месте происшествия, а возгорание удалось оперативно ликвидировать.

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Предварительное расследование показало, что мужчина получил инструкции по телефону от третьих лиц. Пострадавших в результате инцидента нет.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая выясняет все детали произошедшего, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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