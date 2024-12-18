В Москве задержан подозреваемый в поджоге служебной машины
В Москве задержали молодого человека, подозреваемого в поджоге служебного автомобиля с использованием легковоспламеняющейся жидкости. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.
Инцидент произошел в среду на улице Брусилова. По данным полиции, 20-летний москвич, действуя по указанию неизвестных лиц, пытался повредить автомобиль, принадлежащий одной из служб. Злоумышленника задержали на месте происшествия, а возгорание удалось оперативно ликвидировать.
Предварительное расследование показало, что мужчина получил инструкции по телефону от третьих лиц. Пострадавших в результате инцидента нет.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая выясняет все детали произошедшего, передает «Радиоточка НСН».
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