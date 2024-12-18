В Москве задержан подозреваемый в поджоге служебной машины

В Москве задержали молодого человека, подозреваемого в поджоге служебного автомобиля с использованием легковоспламеняющейся жидкости. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.

Инцидент произошел в среду на улице Брусилова. По данным полиции, 20-летний москвич, действуя по указанию неизвестных лиц, пытался повредить автомобиль, принадлежащий одной из служб. Злоумышленника задержали на месте происшествия, а возгорание удалось оперативно ликвидировать.