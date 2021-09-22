ФРС США в двенадцатый раз сохранила базовую ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую процентную ставку на уровне 0 - 0,25% годовых, говорится в сообщении регулятора.

Решение было принято по итогам заседания руководства ФРС. Регулятор в очередной, двенадцатый раз сохранил базовую ставку.

Как отмечал регулятор, диапазон 0 - 0,25% целесообразно поддерживать «до тех пор, пока условия на рынке труда не достигнут уровней, соответствующих оценкам максимальной занятости, а рост инфляции — целевых 2%».

