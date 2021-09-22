ФРС США в двенадцатый раз сохранила базовую ставку
22 сентября 202122:21
Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую процентную ставку на уровне 0 - 0,25% годовых, говорится в сообщении регулятора.
Решение было принято по итогам заседания руководства ФРС. Регулятор в очередной, двенадцатый раз сохранил базовую ставку.
Как отмечал регулятор, диапазон 0 - 0,25% целесообразно поддерживать «до тех пор, пока условия на рынке труда не достигнут уровней, соответствующих оценкам максимальной занятости, а рост инфляции — целевых 2%».
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22 сентября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru