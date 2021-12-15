ФРС США в четырнадцатый раз сохранила базовую ставку

Решение было принято по итогам заседания руководства ФРС. Регулятор в очередной, четырнадцатый раз сохранил базовую ставку.

Как отмечает регулятор, диапазон 0 - 0,25% целесообразно поддерживать «до тех пор, пока условия на рынке труда не достигнут уровней, соответствующих оценкам максимальной занятости», несмотря на то, что уровень инфляции уже превышает целевых 2%.

В релизе ведомства указывается, что за счет вакцинации и политической поддержки наблюдается рост занятости населения и экономической активности.



