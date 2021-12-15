ФРС США в четырнадцатый раз сохранила базовую ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую процентную ставку на уровне 0 - 0,25% годовых, говорится в сообщении регулятора.

В США приняли оборонный бюджет на 2022 год

Решение было принято по итогам заседания руководства ФРС. Регулятор в очередной, четырнадцатый раз сохранил базовую ставку.

Как отмечает регулятор, диапазон 0 - 0,25% целесообразно поддерживать «до тех пор, пока условия на рынке труда не достигнут уровней, соответствующих оценкам максимальной занятости», несмотря на то, что уровень инфляции уже превышает целевых 2%.

В релизе ведомства указывается, что за счет вакцинации и политической поддержки наблюдается рост занятости населения и экономической активности.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:СШАФРС
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры