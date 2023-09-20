ФРС США сохранила базовую ставку на уровне до 5,5%
Исполняющая функции центрального банка Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую ставку на уровне 5,25-5,5%, говорится в заявлении на сайте регулятора.
ФРС объяснила решение сохранить ставку стремлением достичь инфляции в 2% в долгосрочной перспективе.
Регулятор допустил повышение ставки на ближайших заседаниях. При определении степени ужесточения ДКП будет учтено влияние монетарной политики на инфляцию, экономические и финансовые условия, отметили в ФРС.
По итогам июльского заседания регулятор повысил базовую ставку до 5,25-5,5%. Это максимальный показатель с начала 2001 года, передает «Радиоточка НСН».
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