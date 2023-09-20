ФРС США сохранила базовую ставку на уровне до 5,5%

Исполняющая функции центрального банка Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую ставку на уровне 5,25-5,5%, говорится в заявлении на сайте регулятора.

ФРС объявила о готовности вновь повысить процентную ставку из-за инфляции

ФРС объяснила решение сохранить ставку стремлением достичь инфляции в 2% в долгосрочной перспективе.

Регулятор допустил повышение ставки на ближайших заседаниях. При определении степени ужесточения ДКП будет учтено влияние монетарной политики на инфляцию, экономические и финансовые условия, отметили в ФРС.

По итогам июльского заседания регулятор повысил базовую ставку до 5,25-5,5%. Это максимальный показатель с начала 2001 года, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:ЦентробанкСШАФРС

Горячие новости

Все новости

партнеры