ФРС США сохранила базовую ставку на уровне 0-0,25%

Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую процентную ставку на уровне 0 - 0,25% годовых, говорится в сообщении регулятора.

По итогам заседания руководства ФРС регулятор в очередной, одиннадцатый раз сохранил базовую ставку.

Отмечается, что диапазон 0 - 0,25% целесообразно поддерживать «до тех пор, пока условия на рынке труда не достигнут уровней, соответствующих оценкам максимальной занятости, а рост инфляции — целевых 2%».

В марте 2020 года ФРС дважды внепланово снизила ставку до 0—0,25% годовых.

