ФРС США сохранила базовую ставку на уровне 0-0,25%
Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую процентную ставку на уровне 0 - 0,25% годовых, говорится в сообщении регулятора.
По итогам заседания руководства ФРС регулятор в очередной, одиннадцатый раз сохранил базовую ставку.
Отмечается, что диапазон 0 - 0,25% целесообразно поддерживать «до тех пор, пока условия на рынке труда не достигнут уровней, соответствующих оценкам максимальной занятости, а рост инфляции — целевых 2%».
В марте 2020 года ФРС дважды внепланово снизила ставку до 0—0,25% годовых.
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