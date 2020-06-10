ФРС США сохранила базовую ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США, исполняющая роль центрального банка, сохранила процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых. Об этом сообщает ТАСС.

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Соответствующее решение было принято финансовым регулятором по результатам заседания руководства. Как отмечает агентство, рынок ожидал такого решения ФРС.

Регулятор отметил, что сохранение ставки обусловлено затянувшимся кризисом в сфере здравоохранения, который будет оказывать влияние на экономическую активность, занятость и инфляцию в ближайшее время, и создает риски в среднесрочной перспективе.

В ФРС намерены поддерживать экономику, в частности, за счет наращивания покупок казначейских и ипотечных ценных бумаг. Регулятор подчеркнул, что будет реагировать в зависимости от развития ситуации.

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ФОТО: Джина Мун//РИА Новости
ТЕГИ:ФРССША
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