ФРС США сохранила базовую ставку

Соответствующее решение было принято финансовым регулятором по результатам заседания руководства. Как отмечает агентство, рынок ожидал такого решения ФРС.

Регулятор отметил, что сохранение ставки обусловлено затянувшимся кризисом в сфере здравоохранения, который будет оказывать влияние на экономическую активность, занятость и инфляцию в ближайшее время, и создает риски в среднесрочной перспективе.

В ФРС намерены поддерживать экономику, в частности, за счет наращивания покупок казначейских и ипотечных ценных бумаг. Регулятор подчеркнул, что будет реагировать в зависимости от развития ситуации.

