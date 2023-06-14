ФРС США оставила ключевую ставку без изменений
Федеральная резервная система США сохранила базовую ставку на уровне 5,00-5,25%, говорится в сообщении на сайте регулятора.
Решение принято членами комитета единогласно. При этом регулятор дал понять, что не исключает повышение ставки в дальнейшем.
С начала 2023 года Федеральная резервная система три раза подряд поднимала ставку на 25 базисных пунктов.
Генеральный директор Bank of America Брайан Мойнихана предупредил о скором наступлении рецессии в США. По его мнению, экономика страны войдет в кризис в третьем квартале 2023 года, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru