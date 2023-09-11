Дерипаска предупредил о риске финансовой нестабильности в США

Предприниматель заявил, что США необходимо рефинансировать государственные займы на $7,6 триллиона. Он уточнил, что срок погашения наступит в следующем году.

«Колоссальный риск финансовой нестабильности не только для вашингтонских ястребов, но и США в целом», - полагает бизнесмен.

Министерство финансов США в июле сообщило, что дефицит государственного бюджета превысил прогнозные показатели. В ведомстве обратили внимание на рост расходов на 17,6% в годовым выражении, отмечает «Радиоточка НСН».

