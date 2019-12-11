ФРС сохранила базовую ставку
11 декабря 201923:34
Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила свою базовую процентную ставку после трех понижений подряд.
Таким образом после заседания, состоявшегося 10-11 декабря, ставка осталась на уровне 1,5-1,75% годовых.
Отметим, что за текущий год ставка понижалась в июле, сентябре и октябре. Ведомство каждый раз снижало ставку на 25 пунктов. До июля 2019 года ФРС в течение 10 лет либо повышало, либо сохраняло ставку.
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