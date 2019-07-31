ФРС снизила процентную ставку впервые за десять лет

Федеральная резервная система (ФРС) США впервые за десять лет понизила базовую процентную ставку. Она уменьшилась на 25 базисных пунктов (0,25 п.п.), до уровня в 2-2,25% годовых. Об этом говорится в пресс-релизе регулятора. Отмечается, что решение совпало с прогнозами многих аналитиков.

Последний раз ставка была повышена в декабре прошлого года на 0,25 процентного пункта, до 2,25-2,5% годовых.

Ранее экономисты напомнили в эфире НСН об опасности санкций против российского госдолга для всего мира.



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ФОТО: pxhere.com
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