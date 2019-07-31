ФРС снизила процентную ставку впервые за десять лет
31 июля21:26
Федеральная резервная система (ФРС) США впервые за десять лет понизила базовую процентную ставку. Она уменьшилась на 25 базисных пунктов (0,25 п.п.), до уровня в 2-2,25% годовых. Об этом говорится в пресс-релизе регулятора. Отмечается, что решение совпало с прогнозами многих аналитиков.
Последний раз ставка была повышена в декабре прошлого года на 0,25 процентного пункта, до 2,25-2,5% годовых.
Ранее экономисты напомнили в эфире НСН об опасности санкций против российского госдолга для всего мира.
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