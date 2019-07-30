Продолжают балаболить. В Сенате США предложили новые санкции против госдолга РФ

В Сенате США предложили предусмотреть возможность расширения санкций против России за будущее вмешательство в американские выборы. Сенатор-демократ Крис ван Холлен и его коллега-республиканец Марко Рубио обратились к комитетам по делам вооруженных сил обеих палат Конгресса с просьбой включить в обсуждаемый ими проект оборонного бюджета на следующий финансовый год санкции в отношении российского суверенного долга.

Сенаторы предлагают внести в проект оборонного бюджета положения, «которые предотвратили бы будущие усилия иностранных правительств и иностранных деятелей по вмешательству в американские выборы, ясно дав понять, что такого рода вмешательство приведет к быстрым и серьезным последствиям», говорится в опубликованном в понедельник письме конгрессменов.

В предложенном сенаторами законопроекте «О защите выборов путем установления красных линий» (Defending Elections from Threats by Establishing Redlines Act - DETER Act) речь идет о том, чтобы директор Национальной разведки США в течение 60 дней после любых выборов в стране федерального масштаба выносил заключение, пытался ли кто-нибудь в них вмешаться. Если он установит, что подобное вмешательство или его попытки произошли, то в течение 30 дней должны быть введены санкции против банковского, оборонного и энергетического секторов экономики страны, подозреваемой во вмешательстве в американские выборы.

Документ в частности предусматривает санкции против России в виде запрета для граждан США на любые операции с российским суверенным долгом. При этом эти ограничения могут быть сняты, если директор Нацразведки США установит, что Россия не вмешивалась в выборы.

Стоит отметить, что ранее Палата представителей одобрила включение аналогичных мер в свою версию оборонного бюджета, у которой есть расхождения с одобренной Сенатом версией. Палатам Конгресса предстоит согласовать детали документов, а затем утвердить единый проект оборонного бюджета, который отправится на подпись президенту.

Ранее в эфире НСН экономист Денис Ракша напомнил, что санкции США против госдолга России ударят по американской экономике больше, чем по российской, причем финансисты это понимают, а американские политики продолжают игнорировать.