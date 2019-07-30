Продолжают балаболить. В Сенате США предложили новые санкции против госдолга РФ

Экономисты напомнили в эфире НСН об опасности санкций против российского госдолга для всего мира.

В Сенате США предложили предусмотреть возможность расширения санкций против России за будущее вмешательство в американские выборы. Сенатор-демократ Крис ван Холлен и его коллега-республиканец Марко Рубио обратились к комитетам по делам вооруженных сил обеих палат Конгресса с просьбой включить в обсуждаемый ими проект оборонного бюджета на следующий финансовый год санкции в отношении российского суверенного долга.

Сенаторы предлагают внести в проект оборонного бюджета положения, «которые предотвратили бы будущие усилия иностранных правительств и иностранных деятелей по вмешательству в американские выборы, ясно дав понять, что такого рода вмешательство приведет к быстрым и серьезным последствиям», говорится в опубликованном в понедельник письме конгрессменов.

В предложенном сенаторами законопроекте «О защите выборов путем установления красных линий» (Defending Elections from Threats by Establishing Redlines Act - DETER Act) речь идет о том, чтобы директор Национальной разведки США в течение 60 дней после любых выборов в стране федерального масштаба выносил заключение, пытался ли кто-нибудь в них вмешаться. Если он установит, что подобное вмешательство или его попытки произошли, то в течение 30 дней должны быть введены санкции против банковского, оборонного и энергетического секторов экономики страны, подозреваемой во вмешательстве в американские выборы.

Документ в частности предусматривает санкции против России в виде запрета для граждан США на любые операции с российским суверенным долгом. При этом эти ограничения могут быть сняты, если директор Нацразведки США установит, что Россия не вмешивалась в выборы.

Стоит отметить, что ранее Палата представителей одобрила включение аналогичных мер в свою версию оборонного бюджета, у которой есть расхождения с одобренной Сенатом версией. Палатам Конгресса предстоит согласовать детали документов, а затем утвердить единый проект оборонного бюджета, который отправится на подпись президенту.

Ранее в эфире НСН экономист Денис Ракша напомнил, что санкции США против госдолга России ударят по американской экономике больше, чем по российской, причем финансисты это понимают, а американские политики продолжают игнорировать.

Экономист: Санкции против госдолга РФ ударят по мировой финансовой системе

«Эта тема поднималась уже неоднократно. Неоднократно же на уровне правительства, ФРС, всем этим безумным сенаторам и конгрессменам объясняли, что это по ним ударит больше, чем по нам. Нужно понимать, что санкции против российского госдолга – это санкции против мировой финансовой системы, потому что там начинает работать эффект домино. И профессионалы финансового рынка это понимают. Конгрессмены с сенаторами — это совершенно безответственные балаболы», — сказал экономист.

В свою очередь, научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг в эфире НСН рассказал, что новые санкции будут чувствительнее для российской экономики, но даже это не самая большая подножка, которую можно ожидать от США.

РАН: Новые санкции США - повод для депрессии

«Отчуждение, которое началось после Майдана, продолжается, ждать отмены санкций становится проблематично, а президент США подпишет эти документы с высокой долей вероятности. Новые поправки, означающие отказ от покупок американскими инвесторами наших государственных бумаг - это серьёзная и очень грустная история, блокирующая любое улучшение ситуации, которая и без того ухудшается. Но и ещё есть, чего бояться: например, запрета импорта картофельных семян или запрет на покупку нашей нефти. Сейчас это выглядит невероятным, но чем черт не шутит», - отметил эксперт.

Напомним, что еще в феврале этого года министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что санкции США против госдолга России, в то время внесённые на рассмотрение американским Сенатом, станут «выстрелом себе в ногу» для Вашингтона. Глава Минфина добавил, что на случай новых санкций в отношении банковского сектора в стране уже есть необходимая база реагирования.

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ФОТО: Flickr // Sebastian Vital
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