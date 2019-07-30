Продолжают балаболить. В Сенате США предложили новые санкции против госдолга РФ
Экономисты напомнили в эфире НСН об опасности санкций против российского госдолга для всего мира.
В Сенате США предложили предусмотреть возможность расширения санкций против России за будущее вмешательство в американские выборы. Сенатор-демократ Крис ван Холлен и его коллега-республиканец Марко Рубио обратились к комитетам по делам вооруженных сил обеих палат Конгресса с просьбой включить в обсуждаемый ими проект оборонного бюджета на следующий финансовый год санкции в отношении российского суверенного долга.
Сенаторы предлагают внести в проект оборонного бюджета положения, «которые предотвратили бы будущие усилия иностранных правительств и иностранных деятелей по вмешательству в американские выборы, ясно дав понять, что такого рода вмешательство приведет к быстрым и серьезным последствиям», говорится в опубликованном в понедельник письме конгрессменов.
В предложенном сенаторами законопроекте «О защите выборов путем установления красных линий» (Defending Elections from Threats by Establishing Redlines Act - DETER Act) речь идет о том, чтобы директор Национальной разведки США в течение 60 дней после любых выборов в стране федерального масштаба выносил заключение, пытался ли кто-нибудь в них вмешаться. Если он установит, что подобное вмешательство или его попытки произошли, то в течение 30 дней должны быть введены санкции против банковского, оборонного и энергетического секторов экономики страны, подозреваемой во вмешательстве в американские выборы.
Документ в частности предусматривает санкции против России в виде запрета для граждан США на любые операции с российским суверенным долгом. При этом эти ограничения могут быть сняты, если директор Нацразведки США установит, что Россия не вмешивалась в выборы.
Стоит отметить, что ранее Палата представителей одобрила включение аналогичных мер в свою версию оборонного бюджета, у которой есть расхождения с одобренной Сенатом версией. Палатам Конгресса предстоит согласовать детали документов, а затем утвердить единый проект оборонного бюджета, который отправится на подпись президенту.
Ранее в эфире НСН экономист Денис Ракша напомнил, что санкции США против госдолга России ударят по американской экономике больше, чем по российской, причем финансисты это понимают, а американские политики продолжают игнорировать.
«Эта тема поднималась уже неоднократно. Неоднократно же на уровне правительства, ФРС, всем этим безумным сенаторам и конгрессменам объясняли, что это по ним ударит больше, чем по нам. Нужно понимать, что санкции против российского госдолга – это санкции против мировой финансовой системы, потому что там начинает работать эффект домино. И профессионалы финансового рынка это понимают. Конгрессмены с сенаторами — это совершенно безответственные балаболы», — сказал экономист.
В свою очередь, научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг в эфире НСН рассказал, что новые санкции будут чувствительнее для российской экономики, но даже это не самая большая подножка, которую можно ожидать от США.
«Отчуждение, которое началось после Майдана, продолжается, ждать отмены санкций становится проблематично, а президент США подпишет эти документы с высокой долей вероятности. Новые поправки, означающие отказ от покупок американскими инвесторами наших государственных бумаг - это серьёзная и очень грустная история, блокирующая любое улучшение ситуации, которая и без того ухудшается. Но и ещё есть, чего бояться: например, запрета импорта картофельных семян или запрет на покупку нашей нефти. Сейчас это выглядит невероятным, но чем черт не шутит», - отметил эксперт.
Напомним, что еще в феврале этого года министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что санкции США против госдолга России, в то время внесённые на рассмотрение американским Сенатом, станут «выстрелом себе в ногу» для Вашингтона. Глава Минфина добавил, что на случай новых санкций в отношении банковского сектора в стране уже есть необходимая база реагирования.
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