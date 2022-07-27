ФРС повысила ставку до до 2,25-2,5% годовых

Решение было принято по итогам заседания руководства ФРС.

Таким образом, ФРС подняла ставку сразу на 75 базисных пунктов, как и в июне текущего года. Предыдущий раз такое происходило в 1994 году. В регуляторе отметили, что дальнейшее повышение ставки будет уместным.

