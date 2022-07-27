ФРС повысила ставку до до 2,25-2,5% годовых
27 июля 202220:59
Федеральная резервная система (ФРС) США повысила базовую процентную ставку до до 2,25-2,5% годовых, говорится в сообщении регулятора.
Решение было принято по итогам заседания руководства ФРС.
Таким образом, ФРС подняла ставку сразу на 75 базисных пунктов, как и в июне текущего года. Предыдущий раз такое происходило в 1994 году. В регуляторе отметили, что дальнейшее повышение ставки будет уместным.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru