ФРС понизила процентную ставку на 25 пунктов

Федеральная резервная система США вновь снизила базовую процентную ставку на 25 пунктов.

Как пишет РИА Новости, ставку снизили с уровня 2-2,25% до 1,75-2% годовых.

Отметим, ФРС понижает ставку второй раз за текущий год. 31 июля ведомство также снизило ставку на 25 пунктов. До этого ФРС в течение 10 лет либо повышало, либо сохраняло ставку.

Ранее экономист Василий Колташов в эфире НСН предположил, что курс доллара вырастет до 70 рублей – это дело не столь отдаленного будущего.













