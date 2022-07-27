ФРС не исключила значительного повышения ставки в сентябре
Федеральная резервная система (ФРС) США не исключает возможного повышения базовой процентной ставки в ходе следующего заседания руководства в сентября. Об этом заявил глава ФРС Джером Пауэлл, передает ТАСС.
Ранее 27 июля по итогам заседания ФРС стало известно об очередном повышении базовой ставки на 75 базисных пунктов. Оно стало вторым подряд.
Как планируется, следующее заседание ФРС состоится 21 сентября. По словам Пауэлла, решение будет принято на основание данных, которые будут получены ведомством в сентябре.
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