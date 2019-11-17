Французские СМИ сообщили об успехах России при отказе от доллара

17 ноября 201910:05

Французское издание Les Echos опубликовало материал, в котором рассказывает об успешном опыте России при отказе от доллара. Кремль делает выбор в пользу евро и юаней, стремясь к независимости от американской валюты, пишут Известия.

Автор статьи называет успешным шагом России увеличение объема резервов в валютах стран БРИКС, отмечает RT. Участники организации, в свою очередь, поддержали инициативу сформировать общую платежную систему.

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Также России удалось стабилизировать рубль, который с начала 2018 года упал по отношению к доллару на 17 процентов, а к середине ноября поднялся на 7,6 процентов.

Напомним, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 2 ноября назвал доллар ненадежной валютой из-за бездумных американских санкций.

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