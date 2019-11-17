Французские СМИ сообщили об успехах России при отказе от доллара

Французское издание Les Echos опубликовало материал, в котором рассказывает об успешном опыте России при отказе от доллара. Кремль делает выбор в пользу евро и юаней, стремясь к независимости от американской валюты, пишут Известия.

Автор статьи называет успешным шагом России увеличение объема резервов в валютах стран БРИКС, отмечает RT. Участники организации, в свою очередь, поддержали инициативу сформировать общую платежную систему.