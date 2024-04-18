Франция в феврале стала главным покупателем российского газа в ЕС
Франция в феврале текущего года стала главным покупателем российского газа среди стран Евросоюза. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные европейской статистики.
Страна приобрела у РФ сжиженного природного газа на 322,3 млн евро — на 10% больше, чем месяцем ранее.
В декабре прошлого года лидером по импорту газа из РФ среди европейских стран была Венгрия, которая приобретает трубопроводное топливо. В феврале 2024-го Будапешт сократил импорт на треть, до 210 млн евро. Венгрия заняла вторую строчку в списке главных покупателей российского газа.
Тройку лидеров по закупкам топлива из РФ замыкает Испания, которая импортировала СПГ на 118,3 млн евро.
В целом Евросоюз в конце зимы приобрел российский газ на сумму 1,1 млрд евро. На поставки СПГ пришлось 619,4 млн евро, на трубопроводный газ — 493,3 млн.
Ранее СМИ сообщили, что Франция больше других европейских государств нарастила закупку газа из РФ за три месяца 2024 года. Париж уже заплатил за российский СПГ более 600 млн евро, отмечает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru