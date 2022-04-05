Fox News: США необходимо восполнить распечатанные Байденом резервы нефти

Если США не восполнят распечатанные президентом страны Джо Байденом стратегические резервы нефти, там возникнут определенные «проблемы», потому что может быть много причин перебоев с поставками этого топлива. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на президента компании Rapidan Energy Боба Макнелли.

По его словам, решение американского лидера об использовании стратегических нефтяных резервов страны не будет способствовать снижению цен на бензин.