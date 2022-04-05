Fox News: США необходимо восполнить распечатанные Байденом резервы нефти
Если США не восполнят распечатанные президентом страны Джо Байденом стратегические резервы нефти, там возникнут определенные «проблемы», потому что может быть много причин перебоев с поставками этого топлива. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на президента компании Rapidan Energy Боба Макнелли.
По его словам, решение американского лидера об использовании стратегических нефтяных резервов страны не будет способствовать снижению цен на бензин.
При этом он предположил, что стоимость нефти продолжит расти. Макнелли добавил, что для решения проблемы с ценой на бензин в стране будет недостаточно использования одного миллиона баррелей в день.
Президент Rapidan Energy считает, что власти США будут ждать снижения цены на нефть до $70–80 за баррель, но пополнение запасов, все равно потребуется сделать раньше, так как в противном случае, отметил он, США окажутся в более уязвимом положении, как это всегда бывает при перебоях, вызванных геополитическими причинами.
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