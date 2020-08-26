Форум в Давосе в 2021 году перенесен
Всемирный экономический форум в Давосе в 2021 году решили перенести на начало лета. Ранее предполагалось, что мероприятие состоится в конце января.
Об этом заявил управляющий директор ВЭФ Эдриан Монк. Он пояснил, что решение о переносе было непростым, однако, по его словам, провести безопасно форум ранее не представляется возможным.
«ВЭФ сегодня днем принял решение перенести ежегодное заседание в Давосе в 2021 году на начало следующего лета», - цитирует Монка ТАСС.
По его словам, решение не было легким, однако эксперты считают, что в январе 2021 года невозможно будет провести форум в безопасной обстановке, передает RT.
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