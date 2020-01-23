В СМИ Израиля назвали выступление Зеленского в Давосе фиаско

В израильском СМИ Arutz Sheva назвали выступление украинского президента Владимира Зеленского на форуме в Давосе полной неудачей. Об этом пишет РБК.

Как отмечается в тексте израильского издания, мировые лидеры воспринимают нового украинского лидера как совсем не имеющего политического веса, в связи с чем Зеленский выступал перед немногочисленной аудиторией.

Также по мнению Arutz Sheva, Зеленский в выступлении говорил много «абсурдных вещей», в том числе предлагал включить Украину в ЕС вместо Британии, которая окончательно согласовала Brexit.

