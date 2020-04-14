Forbes стали известны детали антикризисного пакета правительства РФ на 1 трлн рублей

Так, по данным источников издания, на поддержку малого и среднего бизнеса направят около 100 млрд рублей. На социальную поддержку из всей суммы планируется потратить около 300 млрд рублей. Самой большой статьей расходов, согласно Forbes, станет субсидирование 6% от ставки кредита на год системообразующим предприятиям и предоставление 50-процентной госгарантии. На эти цели будет направлена бОльшая часть суммы из 500 млрд, выделенных на общие меры по поддержке экономики.

Еще 153 млрд рублей планируется направить на предприятия пострадавших отраслей, для выплат своим сотрудникам сумм в размере одной установленной минимальной оплаты труда.

