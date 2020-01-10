Forbes сообщил о появлении в России двух новых долларовых миллиардеров

Как пишет журнал, капитал каждого из бизнесменов стал больше $1 млрд после покупки их компании американским венчурным фондом Insight Partners. Предприниматели заключили сделку на $5 млрд. Оба основателя компании покинут свои посты в совете директоров. Veeam Software занимается созданием и разработкой ПО для обработки и хранение клиентских данных. В настоящий момент корпорация владеет офисами в 30 государствах и сотрудничает с клиентами из 160 стран.

Ранее журнал Forbes обнародовал список самых богатых россиян за предыдущие 10 лет. Рейтинг возглавил создатель "Новатэк" Леонид Михельсон, за ним следовал его коллега Геннадий Тимченко, замыкал тройку один из глав "Норникеля" Владимир Потанин.