Россия переживет кризис, несмотря на демарш сенатора

72 рубля 41 копейка за доллар, 81,69 за евро – таковы были котировки курса рубля на Мосбирже на момент подготовки материала. Российскую валюту тянет вниз нефть, дешевеющая на фоне сразу нескольких факторов, сошедшихся воедино. В понедельник мировые цены на нефть рухнули на 24-25 процентов из-за отсутствия договоренности по сделке ОПЕК+, но на следующий день часть падения удалось отыграть. На этом фоне курс доллара на международном рынке поднимался до 75 рублей, а евро — выше 86. В среду на Лондонской бирже Brent упала почти на 4% ниже уровня открытия торговой сессии, следует из данных торгов. Это произошло после заявления Саудовской Аравии о планах увеличить добычу не до 12 млн баррелей в день, а на миллион больше, до 13 млн баррелей.

Биржи поставили в неудобное положение спикера российского Совета Федерации Валентину Матвиенко, которая, комментируя включение в список поправок к Конституции положения о праве Владимира Путина вновь выдвигаться в президенты в 2024 году, заявила, что «после этой новости и падение цен на нефть приостановилось, и несколько стабилизировалась ситуация на фондовых рынках». Но у спикера Совфеда на руках свой маленький «кризис»: один из сенаторов проголосовал против одобрения закона о поправках в Конституцию! Такого не позволила себе даже фракция коммунистов в Госдуме, которая просто воздержалась при голосовании. Как стало известно «Интерфаксу», единственным во всем Федеральном Собрании проголосовавшим против изменений в Конституцию, стал сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев – бывший замминистра внутренних дел Бурятии и бывший депутат Госдумы.

Понятно, что перед столь вопиющим случаем меркнет такая мелочь, как зарождающийся мировой финансовый кризис. А, между тем, он может оказаться куда серьезнее предыдущего – об этом предупреждает экономист Джесси Коломбо, известный тем, что предсказал кризис 2008 года. По его словам, которые приводит The Independent, сейчас на мировом рынке существуют несколько пузырей, которые вскоре могут лопнуть. Ситуацию усугубляет эпидемия китайского коронавируса COVID-2019 и затяжной спад в мировой экономике.

Понятно и то, что Россия как-нибудь переживет и новый экономический кризис. В этом еще накануне заверил президент, а не верить ему нет оснований: сказал, что сменяемость власти важна, значит, будет сменяемость. Не в 2024-м, так в 2036-м. Да и россияне переживут. Просто потому, что большинству уже терять нечего. Остались только «память предков» да «вера в бога», которые теперь точно никуда не денутся, а будут закреплены в Конституции. Несмотря на демарш одинокого сенатора.

