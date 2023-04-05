Forbes назвал самых богатых украинцев

На втором месте среди богатейших украинцев расположился зять экс-президента Леонида Кучмы Виктор Пинчук. Он является владельцем производства колес для ж/д транспорта «Интертайп», его активы составляют 2,1 миллиарда долларов.

Тройку лидеров замкнул экс-депутат Верховной рады, владелец инвест-группы «Смарт-Холдинг» Вадим Новинский с состоянием в 1,4 миллиарда долларов.

Также в список Forbes попали Константин Жеваго (1,3 миллиарда долларов) и Геннадий Боголюбов (1,1 миллиарда долларов). Жеваго сейчас находится во Франции. Киев требует его экстрадиции по делу о растрате из банка «Финансы и кредит». Его основным активом числится горнорудная компания Ferrexpo.

Боголюбов - экс-акционер Приватбанка. В феврале Высокий суд Лондона разрешил наложить арест по всему миру на ранее не выявленные активы бизнесмена.