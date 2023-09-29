Forbes: Краснодар оказался лучшим городом России для ведения бизнеса

Краснодар возглавил рейтинг лучших городов России для предпринимательства по версии Forbes. Второе место среди самых подходящих для ведения бизнеса городов занял Южно-Сахалинск. Третий лидер – Тюмень.

Отмечается, что оценивались города по ряду показателей, среди которых «Демография и жилье», «Инвестиции», «Инфраструктура», «Малый и средний бизнес» и другие.

В пятерку также вошли Калининград, Екатеринбург, для Москвы и области был составлен отдельный рейтинг.

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При этом самым негостеприимным для туристов регионом России стал снова Краснодарский край, следует из данных опроса SuperJob. Отмечается, что в опросе учитывалось отношение местных жителей к туристам. Так, только 26% респондентов региона заявили, что их ничего не раздражает в отдыхающих. А самым гостеприимным регионом стала Камчатка: 74% местных жителей признались, что всегда рады гостям.

Самым популярным городом в России минувшим летом стал Санкт-Петербург, его выбрали 10% туристов. Такие данные следуют из проведенного опроса ВЦИОМ. Также одним из самых популярных городов стала Казань - 8%, третье место заняла Москва, куда ездили 7% опрошенных респондентов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:БизнесКраснодарский Край

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