Forbes: Краснодар оказался лучшим городом России для ведения бизнеса
Краснодар возглавил рейтинг лучших городов России для предпринимательства по версии Forbes. Второе место среди самых подходящих для ведения бизнеса городов занял Южно-Сахалинск. Третий лидер – Тюмень.
Отмечается, что оценивались города по ряду показателей, среди которых «Демография и жилье», «Инвестиции», «Инфраструктура», «Малый и средний бизнес» и другие.
В пятерку также вошли Калининград, Екатеринбург, для Москвы и области был составлен отдельный рейтинг.
При этом самым негостеприимным для туристов регионом России стал снова Краснодарский край, следует из данных опроса SuperJob. Отмечается, что в опросе учитывалось отношение местных жителей к туристам. Так, только 26% респондентов региона заявили, что их ничего не раздражает в отдыхающих. А самым гостеприимным регионом стала Камчатка: 74% местных жителей признались, что всегда рады гостям.
Самым популярным городом в России минувшим летом стал Санкт-Петербург, его выбрали 10% туристов. Такие данные следуют из проведенного опроса ВЦИОМ. Также одним из самых популярных городов стала Казань - 8%, третье место заняла Москва, куда ездили 7% опрошенных респондентов, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Липовой: Срочников не отправят в зону СВО из-за недостаточной подготовки
- Задержаны диверсанты, которые пытались поджечь военкомат в Приморье
- В Севастополе усилят защиту от возможных воздушных атак
- «Коммерсантъ»: В России возник ажиотаж на аутсорсинг ведения воинского учета
- Илон Маск заявил, что ждет на Марсе процветающую базу через 15 лет
- В Армении сообщили о переехавших в страну 88780 жителях Карабаха
- Рублев во время матча прокричал, что больше не хочет играть в теннис
- Костин: При введении «мембраны» могут появиться два курса рубля
- Группа «Гудтаймс» выступит в первых трех городах тура победителей «Молодых Ветров»
- СМИ: Выдачу льготной сельской ипотеки под 3% возобновили
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru