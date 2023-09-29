Forbes: Краснодар оказался лучшим городом России для ведения бизнеса

Краснодар возглавил рейтинг лучших городов России для предпринимательства по версии Forbes. Второе место среди самых подходящих для ведения бизнеса городов занял Южно-Сахалинск. Третий лидер – Тюмень.

Отмечается, что оценивались города по ряду показателей, среди которых «Демография и жилье», «Инвестиции», «Инфраструктура», «Малый и средний бизнес» и другие.

В пятерку также вошли Калининград, Екатеринбург, для Москвы и области был составлен отдельный рейтинг.