Фондовые индексы ФРГ и Франции поднялись на максимум за 9 месяцев
Фондовые индексы стран Западной Европы достигли 9-месячного максимума по итогам торгов во вторник 24 ноября после объявления о начале процесса передачи власти в США. Об этом сообщает Интерфакс.
Как передает агенство со ссылкой на портал Trading Economics, общий индекс крупнейших предприятий Stoxx Europe 600 увеличился на 0,91 процента, по итогам дня он составил 392,39 пункта. Также на 1,26% вырос немецкий промышленный индекс DAX, это его максимум с 21 февраля текущего года. Французский индекс CAC 40 также поднялся на 1,21% с 26 февраля.
Кроме того, выросли показателя ряда других стран в регионе. Так, индекс FTSE 100 в Великобритании поднялся на 1,55%, это максимальный показатель с 8 июня. Итальянский FTSE поднялся на 2,04%, испанский показатель IBEX 35 добавил 2,03%.
На рост экономических показателей позитивно повлияла новость о признании победы кандидата от Демократической партии США Джо Байдена на президентский выборах главой Управления общих служб США (GSA) Эмили Мерфи. Это признание позволит начать передачу власти в Штатах. Также на рынок повлияла информация о выдвижении бывшей главы ФРС Джанет Йеллен в кандидаты на должность главы Минфина США. Как отмечает Интерфакс, Йеллен может стать первой женщиной в этой должности.
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