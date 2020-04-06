Кабмин принял меры по спасению экономики и готовит новые

Отсрочка по налогам и страховым взносам, мораторий на налоговые проверки, перенос сроков подачи деклараций - эти и ряд других шагов в рамках помощи бизнесу в условиях эпидемии коронавируса предусмотрены решением Правительства РФ, опубликованным в понедельник, 6 апреля. Упор сделан на преференции для организаций и индивидуальных предпринимателей из реестра малого и среднего бизнеса, относящихся к наиболее пострадавшим отраслям. Они получили отсрочку на полгода по уплате налога на прибыль и единого сельскохозяйственного налога, ИП – трехмесячную отсрочку по уплате НДФЛ. Микропредприятия получили отсрочку по страховым взносам. До 31 мая введен мораторий на выездные и повторные налоговые проверки. На три месяца продлен срок сдачи налоговых деклараций. А российские банки уже послезавтра начнут выдавать беспроцентные кредиты бизнесу для выплаты зарплат. По сведениям ТАСС, Центробанк направит банкам 150 млрд рублей на кредиты для бизнеса.

Утверждены также условия предоставления кредитных каникул, обещанных тем заемщикам, у которых в условиях эпидемии доходы сократились на 30 и более процентов. Одним из условий является размер кредита, который не может превышать установленный правительством максимум. По ипотечным кредитам это полтора миллиона рублей, по автокредитам – 600 тысяч, по потребительским кредитам для индивидуальных предпринимателей – 300 тысяч, для физлиц - 250 тысяч, по кредитным картам для физлиц - 100 тысяч рублей.

Для помощи малому и среднему бизнесу правительство уже готовит новый пакет мер, который планируется представить в ближайшие дни. Но, как стало известно «Ведомостям», поддержка будет лишь косвенной, вливать деньги в экономику кабмин не будет. Деньги на выплату зарплат, покрытие убытков и восстановление бизнеса дадут в лучшем случае в мае. Как пояснил один из собеседников издания, если поддержку оказать сейчас, то бизнес попросту «прожжет» эти деньги.

Отговорка, надо сказать, довольно странная. Поскольку, по оценкам многих экспертов, месяц простоя окажется смертельным для большинства предприятий малого и среднего бизнеса. Такое мнение высказал, в частности, в эфире НСН советник Уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Антон Свириденко. По его словам, даже когда отменят карантин, «бизнес вернется к пустому корыту. Поэтому, чтобы не закрылись десятки тысяч предприятий, нужно думать дальше. Ведь министерство экономического развития признает, что тех мер, которые они сейчас приняли, их недостаточно, чтобы бизнес сохранить», - указал собеседник агентства.

Окончательно развеивает иллюзии относительно поствирусного будущего оценка происходящего министром финансов страны. Как заявил в телеинтервью Антон Силуанов, «тучные времена» в российской экономике прошли.

