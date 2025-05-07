Фон дер Ляйен: ЕС тратит 1,8 млрд евро в месяц на российские энергоресурсы

Евросоюз ежемесячно тратит почти 2 млрд евро на энергоресурсы из России. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе сессии Европарламента в Страсбурге.

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«ЕС... тратит €1,8 млрд в месяц на российские энергоресурсы. Это недопустимо и должно прекратиться», - отметила глава ЕК.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что отказ от российского топлива «необходим для поддержки Украины».

Ранее в ЕС представили дорожную карту по полному отказу от поставок энергоносителей из России, напоминает РЕН ТВ.

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ФОТО: youtube.com / EuropeanCommission
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