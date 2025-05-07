Фон дер Ляйен: ЕС тратит 1,8 млрд евро в месяц на российские энергоресурсы
7 мая 202510:56
Евросоюз ежемесячно тратит почти 2 млрд евро на энергоресурсы из России. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе сессии Европарламента в Страсбурге.
«ЕС... тратит €1,8 млрд в месяц на российские энергоресурсы. Это недопустимо и должно прекратиться», - отметила глава ЕК.
Фон дер Ляйен подчеркнула, что отказ от российского топлива «необходим для поддержки Украины».
Ранее в ЕС представили дорожную карту по полному отказу от поставок энергоносителей из России, напоминает РЕН ТВ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Фон дер Ляйен: ЕС тратит 1,8 млрд евро в месяц на российские энергоресурсы
- Фильм «Красный шелк» выйдет в прокат в Китае в сентябре 2025 года
- Спиваков сообщил о своем отстранении от фестиваля во Франции из-за гражданства
- В Запорожской области отказались от проведения парада в День Победы
- В аэропортах «Домодедово» и «Жуковский» возможны изменения в расписании
- Путин внес в Госдуму проект ратификации договора о правовой помощи с Сейшелами
- СМИ: Не менее 70 человек погибли при ударах Индии по Пакистану
- На Украине работает около 150 колл-центров для обмана россиян
- Трансляцию парада Победы будут смотреть 65% россиян
- «Победа» отменила часть рейсов 6 и 7 мая
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru