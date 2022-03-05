ФНС с 9 марта не будет подавать в суд на банкротство должников
Федеральная налоговая служба объявила о временной приостановке с 9 марта инициирования банкротства должников. Решение принято для снижения угроз банкротства в связи с антироссийскими санкциями ряда стран.
При этом, в ФНС не уточняют, на какой срок в суды не будут направляться обращения об инициировании процедуры банкротства. В ведомстве подчеркнули, что приоритетом в работе налоговых органов станет содействие реструктуризации задолженности. Речь идёт о рассрочках и мировых соглашениях.
В кабинете министров идёт обсуждение возможности введения моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов. Эту меру накануне анонсировал первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов. При этом пока не ясно, на какие категории юридических и физических лиц будет распространяться мораторий.
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