ФНС с 9 марта не будет подавать в суд на банкротство должников

Федеральная налоговая служба объявила о временной приостановке с 9 марта инициирования банкротства должников. Решение принято для снижения угроз банкротства в связи с антироссийскими санкциями ряда стран.

При этом, в ФНС не уточняют, на какой срок в суды не будут направляться обращения об инициировании процедуры банкротства. В ведомстве подчеркнули, что приоритетом в работе налоговых органов станет содействие реструктуризации задолженности. Речь идёт о рассрочках и мировых соглашениях.

В кабинете министров идёт обсуждение возможности введения моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов. Эту меру накануне анонсировал первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов. При этом пока не ясно, на какие категории юридических и физических лиц будет распространяться мораторий.

