ФНС: По итогам года налоговые поступления увеличатся на 7 трлн рублей

Налоговые поступления по итогам года увеличатся на семь триллионов рублей. Об этом в беседе с РБК сообщил руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров.

Он рассказал, что за первые десять месяцев 2021 года сборы федерального и региональных бюджетов, по сравнению с прошлогодними, выросли на 37% и составили 23 триллиона рублей, два триллиона из которых приходятся на нефть. По словам главы ФНС, всего в 2021 году планируется обеспечить сбор налоговых поступлений в консолидированный бюджет в размере 28 триллионов рублей.

Егоров отметил, что на значительное повышение поступлений в текущем году повлиял «восстановительный рост» экономики, а также изменения налогового законодательства и эффект налогового администрирования.

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По его словам, почти треть от увеличения налоговых поступлений России – это эффект роста стоимости и объемов добычи нефти.

В России в период с 2019 по 2024 год правительство завершает налоговый маневр нефтяной отрасли, в результате чего наблюдается постепенное повышение НДПИ на газовый конденсат и нефть. При этом экспортная пошлина на нефть снижается до нуля.

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