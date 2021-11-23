ФНС: По итогам года налоговые поступления увеличатся на 7 трлн рублей

Налоговые поступления по итогам года увеличатся на семь триллионов рублей. Об этом в беседе с РБК сообщил руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров.

Он рассказал, что за первые десять месяцев 2021 года сборы федерального и региональных бюджетов, по сравнению с прошлогодними, выросли на 37% и составили 23 триллиона рублей, два триллиона из которых приходятся на нефть. По словам главы ФНС, всего в 2021 году планируется обеспечить сбор налоговых поступлений в консолидированный бюджет в размере 28 триллионов рублей.

Егоров отметил, что на значительное повышение поступлений в текущем году повлиял «восстановительный рост» экономики, а также изменения налогового законодательства и эффект налогового администрирования.