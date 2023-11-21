ФНС: Переход на упрощенные вычеты за лечение и обучение начнется с 2025 года
Федеральная налоговая служба работает над упрощенным порядком вычета за обучение, лечение и спорт. Об этом заявил глава ведомства Даниил Егоров в интервью РБК.
По его словам, служба уже автоматизировала инвестиционные и имущественные вычеты, ФНС сама получает данные из банков о сделках и предзаполняет сведения для налогоплательщиков. Автоматизация ускорила процесс, пишет Ura.ru.
«Теперь идем дальше — принят закон, который касается социальных вычетов. Мы в течение 2024 года будем апробировать и тестировать информационную систему и каналы связи с источниками данных о лечении, обучении, фитнесе и так далее», — указал Егоров.
Ранее глава ФНС сообщил, что поступления налогов в бюджет за первую половину 2023 года выросли на 4%, до 21,7 трлн рублей, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Один человек погиб при стрельбе в магазине в Огайо
- Курс доллара упал ниже 88 рублей впервые с 30 июня
- ФНС: Переход на упрощенные вычеты за лечение и обучение начнется с 2025 года
- Минобороны: ПВО перехватила украинский дрон над Брянской областью
- Глава политбюро ХАМАС заявил о приближении соглашения о перемирии с Израилем
- Зеленский отверг идею мирных переговоров с Россией
- Антонов назвал новый пакет помощи Украине пилюлей для Зеленского
- Опрос: Россияне готовы потратить на «черную пятницу» не более 10 тысяч рублей
- Определились участники финального турнира Евро-2024
- На Кубани в массовой автоаварии с коровой погибли два человека
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru