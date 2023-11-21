ФНС: Переход на упрощенные вычеты за лечение и обучение начнется с 2025 года

Федеральная налоговая служба работает над упрощенным порядком вычета за обучение, лечение и спорт. Об этом заявил глава ведомства Даниил Егоров в интервью РБК.

ФНС расширит упрощенное предоставление ипотечных налоговых вычетов

По его словам, служба уже автоматизировала инвестиционные и имущественные вычеты, ФНС сама получает данные из банков о сделках и предзаполняет сведения для налогоплательщиков. Автоматизация ускорила процесс, пишет Ura.ru.

«Теперь идем дальше — принят закон, который касается социальных вычетов. Мы в течение 2024 года будем апробировать и тестировать информационную систему и каналы связи с источниками данных о лечении, обучении, фитнесе и так далее», — указал Егоров.

Ранее глава ФНС сообщил, что поступления налогов в бюджет за первую половину 2023 года выросли на 4%, до 21,7 трлн рублей, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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