ФНС: Десять регионов вернули больше НДС, чем уплатили в бюджет

Речь идет о «внутреннем» НДС на товары, работы и услуги, реализуемые на территории РФ. Как отметили в ФНС, ситуация «объективна и связана с особенностями исчисления и уплаты» налога.

Наибольшие чистые возмещения бизнесу по НДС зарегистрировали в Мурманской области. Как пишет РБК, отрицательное сальдо по этому налогу в регионе в 2023 году составило 52,8 млрд рублей, на эту сумму налогоплательщики получили больше в рамках расчетов по НДС, чем перечислили в бюджет РФ. В Амурской области разница между размером компенсаций и объемом налога к уплате составила 32,9 млрд. Кроме того, отрицательные показатели — минус 19,9 млрд и 19 млрд — зафиксировали в Чукотском автономном округе и Сахалинской области.

При этом разница в Магаданской области составила минус 18,9 млрд рублей, в Якутии — минус 17,2 млрд, в Забайкальском крае — минус 15,7 млрд. В число регионов с отрицательным сальдо (всего около 8 млрд) также вошли Бурятия, Камчатский край, Еврейская автономная область.

