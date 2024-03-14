ФНС: Десять регионов вернули больше НДС, чем уплатили в бюджет
Размер по налогу на добавленную стоимость (НДС) к вычету у десяти российских регионов в прошлом году превысил размер налога к уплате всего на 184,9 млрд рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Федеральную налоговую службу.
Речь идет о «внутреннем» НДС на товары, работы и услуги, реализуемые на территории РФ. Как отметили в ФНС, ситуация «объективна и связана с особенностями исчисления и уплаты» налога.
Наибольшие чистые возмещения бизнесу по НДС зарегистрировали в Мурманской области. Как пишет РБК, отрицательное сальдо по этому налогу в регионе в 2023 году составило 52,8 млрд рублей, на эту сумму налогоплательщики получили больше в рамках расчетов по НДС, чем перечислили в бюджет РФ. В Амурской области разница между размером компенсаций и объемом налога к уплате составила 32,9 млрд. Кроме того, отрицательные показатели — минус 19,9 млрд и 19 млрд — зафиксировали в Чукотском автономном округе и Сахалинской области.
При этом разница в Магаданской области составила минус 18,9 млрд рублей, в Якутии — минус 17,2 млрд, в Забайкальском крае — минус 15,7 млрд. В число регионов с отрицательным сальдо (всего около 8 млрд) также вошли Бурятия, Камчатский край, Еврейская автономная область.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Памфилова заявила, что на сайт ЦИК обрушилось 12 млн кибератак
- СМИ: в России подорожает пиво с 1 апреля
- У телеведущей Марины Кравец родилась вторая дочь
- ФНС: Десять регионов вернули больше НДС, чем уплатили в бюджет
- СМИ: На пост главы Верховного суда рассматривают Ирину Подносову
- Минобороны: Над Белгородской областью сбили еще один беспилотник
- Памфилова: Для выборов президента РФ изготовлено 113,5 млн бюллетеней
- Синоптик Тишковец: В Москве наступила метеорологическая весна
- Больше половины старшеклассников считают, что будут пересдавать ЕГЭ
- ВСУ сбросили взрывное устройство в пяти метрах от топливохранилища ЗАЭС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru