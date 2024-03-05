Флорист оценила в 1,5 тысяч бюджетный букет к предстоящему 8 Марта
Цветы в России дорожают последние несколько лет из-за усложнения логистики на фоне санкций. Такое объяснение дала в преддверии Международного женского дня президент Ассоциации Российских флористов Валентина Сафронова.
Кроме того, на зарубежных поставках сказываются дорогие энергоносители, отметила она в комментарии «ФедералПресс». Цветы выращиваются с дополнительными затратами, что сказывается на их стоимости.
По словам Сафроновой, логистика усложнилась и в России, хотя палочкой-выручалочкой в плане поставок цветов остаётся Краснодарский край, поскольку там более благоприятые погодные условия для выращивания. Флорист выразила уверенность, что к 8 марта в России не возникнет дефицит тюльпанов, роз и мимоз.
По оценке Валентины Сафроновой, в среднем бюджетный букет цветов на этот раз будет стоить в районе 1,5 тысяч рублей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru