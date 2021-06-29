Силуанов назвал вызовы для экономической политики правительства России

Правительству необходимо реагировать на масштабные изменения в глобальной экономике из-за пандемии коронавируса, считает министр финансов России Антон Силуанов.

«Промежуточным результатом пандемии стало не просто крупнейшее за послевоенную историю падение мировой экономики, но и значительное изменение последней. Складывающаяся трансформация требует оперативной донастройки бюджетной политики», — пишет глава Минфина в статье, опубликованной в журнале «Финансы».

Министр отметил, что пандемия окажет влияние на ситуацию и в кратко-, и в средне-, и в долгосрочной перспективе. В частности, Силуанов упомянул высокую зависимость экономического развития от эпидситуации, неравномерность восстановления деловой активности между государствами, сдерживание инклюзивного восстановления глобальной экономики, снижение качества человеческого капитала, обострение дисбалансов.

Кроме того, министр подчеркивает, что долгосрочными изменениями из-за пандемии станут ускоренный энергопереход, повышение волатильности нефтяного сектора, промышленная антиглобализация, изменение структуры рынка труда, усиление цифрового неравенства, трансформация спроса и поведения потребителей.

Глава Минфина РФ считает, что правительству нужно отреагировать на эти изменения структурными реформами, «адаптироваться к последствиям пандемии и выйти на долгосрочный устойчивый рост, обеспечивающий последовательное повышение качества жизни населения».

