Финляндия запустила онлайн-курс по антироссийским санкциям
МИД Финляндии запустит первым в Евросоюзе онлайн-курс для бизнеса и властей по соблюдению антироссийских санкций. Европейская страна признала, что ограничения «беспрецедентно обширны» и практически трудно реализуемы на практике. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз ведомства.
Уточняется, что эта система вводится для «расширения знания финнов о санкциях».
«Курс охватывает не только основные аспекты санкций, которые повторяются во всех санкционных системах, но и особенности санкций против России», - говорится в заявлении.
У курса также есть раздел, который посвящен выявлению случаев обхода санкций. В Хельсинки отметили, что для бизнеса «крайне важно», чтобы европейцы знали, как применять рестрикции против России.
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