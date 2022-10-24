Финляндия намерена к концу года прекратить грузовые железнодорожные перевозки в РФ

Отмечается, что грузовые перевозки были затруднены из-за сокращения сообщения в восточном направлении в результате российско-украинского конфликта, и в июле-сентябре объёмы снизились на 18,7%.

«Грузовые перевозки на восток полностью прекратятся самое позднее к концу этого года», - отметила Маркула.

Ранее Латвия и Эстония уведомили Россию о замораживании таможенного сотрудничества, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

