Финляндия намерена к концу года прекратить грузовые железнодорожные перевозки в РФ

Генеральный директор финской государственной компании VR Group Элиза Маркула заявила, что перевозку грузов на российском направлении планируется полностью прекратить к концу 2022 года, сообщает ТАСС.

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Отмечается, что грузовые перевозки были затруднены из-за сокращения сообщения в восточном направлении в результате российско-украинского конфликта, и в июле-сентябре объёмы снизились на 18,7%.

«Грузовые перевозки на восток полностью прекратятся самое позднее к концу этого года», - отметила Маркула.

Ранее Латвия и Эстония уведомили Россию о замораживании таможенного сотрудничества, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Песня
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