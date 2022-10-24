Финляндия намерена к концу года прекратить грузовые железнодорожные перевозки в РФ
Генеральный директор финской государственной компании VR Group Элиза Маркула заявила, что перевозку грузов на российском направлении планируется полностью прекратить к концу 2022 года, сообщает ТАСС.
Отмечается, что грузовые перевозки были затруднены из-за сокращения сообщения в восточном направлении в результате российско-украинского конфликта, и в июле-сентябре объёмы снизились на 18,7%.
«Грузовые перевозки на восток полностью прекратятся самое позднее к концу этого года», - отметила Маркула.
Ранее Латвия и Эстония уведомили Россию о замораживании таможенного сотрудничества, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru