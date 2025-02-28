Финансовый аналитик объяснил падение курса биткоина

Финансовый аналитик Александр Разуваев объяснил в интервью NEWS.ru резкое падение биткоина чрезмерными ожиданиями касательно политики американского лидера Дональда Трампа в отношении криптовалют.

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Собеседник издания пояснил, что инвесторы надеялись на создание Трампом национального резерва криптовалюты или на то, что президент США сделает ее мировой валютой, однако ни то, ни другое не произошло.

Экономист также подчеркнул, что на крипторынок активно влияют заявления Трампа и американского миллиардера, главы Департамента эффективности государственного управления Илона Маска. Разуваев добавил, что Федеральная резервная система США также определяет стоимость биткоина.

Ранее председатель Союза пользователей цифровых платформ «Цифровой мир» Валерий Корнеев заявил, что биткоин может исчезнуть в один момент, если президент США Дональд Трамп, Федеральная резервная система или Комиссия по ценным бумагам подпишут распоряжение, что он больше не имеет права на существование. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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