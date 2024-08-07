Финансист спрогнозировал курсы доллара, евро и юаня на третью неделю августа
К 12 августа курс доллара может составить 84,5 рубля, заявил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев.
«В пользу российской валюты может сыграть увеличение с 7 августа чистых продаж валюты в рамках бюджетного правила с 3 миллиардов до 7,3 миллиарда в день в рублевом эквиваленте», — уточнил он «Газете.Ru».
По словам экономиста, неуверенный спрос на иностранную валюту со стороны импортеров позволит рублю укрепиться к основным мировым валютам. Курс евро может составить 92,5 рубля, юаня – 11,65 рубля.
Ранее главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров сказал «Радиоточке НСН», что в текущих реалиях валюту стоит покупать только на конкретные цели.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru