Финансист спрогнозировал курсы доллара, евро и юаня на третью неделю августа

«В пользу российской валюты может сыграть увеличение с 7 августа чистых продаж валюты в рамках бюджетного правила с 3 миллиардов до 7,3 миллиарда в день в рублевом эквиваленте», — уточнил он «Газете.Ru».

По словам экономиста, неуверенный спрос на иностранную валюту со стороны импортеров позволит рублю укрепиться к основным мировым валютам. Курс евро может составить 92,5 рубля, юаня – 11,65 рубля.

Ранее главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров сказал «Радиоточке НСН», что в текущих реалиях валюту стоит покупать только на конкретные цели.

