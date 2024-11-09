Финансист: Российские банки отказались принимать старые доллары

Российские банки отказались принимать у россиян старые долларовые купюры. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на финансиста Лазаря Бадалова.

По его словам, это связано с санкциями. Он напомнил, что до их введения банкнотные сделки между банками осуществлялись без проблем. Однако из-за ограничений, объяснил Бадалов, сейчас с помощью обходных путей менять ветхие и старые деньги за границей сложно, долго и дорого.

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При этом финансист рассказал, что в зарубежных финучреждениях «не любят» старые купюры не из-за санкций, а так как доллары, выпущенные до 2009 года, проще подделать, поэтому и обменять их за границей трудно.

Ранее финансовые аналитики заявили о дальнейшем увеличении ставок по вкладам, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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