Финансист: Российские банки отказались принимать старые доллары

Российские банки отказались принимать у россиян старые долларовые купюры. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на финансиста Лазаря Бадалова.

По его словам, это связано с санкциями. Он напомнил, что до их введения банкнотные сделки между банками осуществлялись без проблем. Однако из-за ограничений, объяснил Бадалов, сейчас с помощью обходных путей менять ветхие и старые деньги за границей сложно, долго и дорого.