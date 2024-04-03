Финансист предрек кратковременный рост курса доллара в апреле

Эксперт допустил, что в этом месяце доллар укрепится до уровне выше 93 рублей. По его словам, несмотря на сокращение продажи валюты, объем ее реализации на внутреннем рынке со стороны ЦБ будет превышать сумму покупок.

Финансист назвал продажи валюты фундаментальным позитивом для рубля, пишет «Газета.Ru»

Ранее стало известно, что Министерство финансов в апреле направит на покупку валюты и золота по 11,2 миллиарда рублей в день. Центробанк будет зеркалировать операции и продавать валюту на 11,8 миллиарда, передает «Радиоточка НСН».

