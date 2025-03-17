Эксперт спрогнозировал снижение курса доллара до 83,5 рубля

Экономист Михаил Зельцер предсказал, что курс доллара в ближайшее время снизится еще на 1%, достигнув уровня 83,5 рубля. В интервью «Газете.Ru» он объяснил, что для этого существуют несколько факторов.

В частности, Зельцер отметил, что притоки валюты от экспортеров остаются высокими, что способствует большому предложению иностранной валюты на рынке. Слабый сезонный импорт также снижает спрос на валюту.