Эксперт спрогнозировал снижение курса доллара до 83,5 рубля

Экономист Михаил Зельцер предсказал, что курс доллара в ближайшее время снизится еще на 1%, достигнув уровня 83,5 рубля. В интервью «Газете.Ru» он объяснил, что для этого существуют несколько факторов.

В частности, Зельцер отметил, что притоки валюты от экспортеров остаются высокими, что способствует большому предложению иностранной валюты на рынке. Слабый сезонный импорт также снижает спрос на валюту.

Официальный курс доллара упал ниже 85 рублей впервые с 6 августа 2024 года

Помимо этого, он указал на влияние бюджетного правила, при котором Центробанк продолжает продавать валюту. В марте ЦБ увеличил лимит предложения, а снижение геополитической риск-премии между Россией и США также оказывает влияние на курс рубля. Экономист отметил, что с учетом высокой волатильности на рынках, курс доллара может снизиться еще на 1%.

Тем не менее, Зельцер не исключил, что в будущем тренд может измениться. Он предположил, что весной экспорт может уменьшиться, а оттоки валюты в связи с увеличением импорта могут привести к росту спроса на иностранную валюту, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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