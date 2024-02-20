Курс евро впервые с 9 января поднялся до 100 рублей
20 февраля 202418:04
Курс евро впервые с 9 января поднялся до 100 рублей. Об этом свидетельствуют данные валютных торгов на Мосбирже.
По информации площадки на 17:54 мск 20 февраля, европейская валюта расчётами «завтра» подорожала на 52 копейки (0,53%) - до 100 рублей.
Параллельно на пять копеек (0,06%) подорожал доллар США - до 92 рубля 32 копеек. Юань вырос на две копейки (0,18%) - до 12 рублей 80 копеек.
Ранее курс биткоина во время торговой сессии впервые с 3 декабря 2021 года превысил 51 тысячу долларов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru