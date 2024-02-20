Курс евро впервые с 9 января поднялся до 100 рублей

По информации площадки на 17:54 мск 20 февраля, европейская валюта расчётами «завтра» подорожала на 52 копейки (0,53%) - до 100 рублей.

Параллельно на пять копеек (0,06%) подорожал доллар США - до 92 рубля 32 копеек. Юань вырос на две копейки (0,18%) - до 12 рублей 80 копеек.

Ранее курс биткоина во время торговой сессии впервые с 3 декабря 2021 года превысил 51 тысячу долларов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

