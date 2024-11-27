Финансист Бархота: Новый подход к налоговым долгам не всегда выгоден для ФНС

Минфин России разрабатывает законопроект, который позволит Федеральной налоговой службе (ФНС) взыскивать долги по налогам с граждан без судебного разбирательства. Новый подход направлен на упрощение процесса и ускорение поступлений в бюджет. Если россияне не оспорят начисления, ФНС сможет списывать задолженности напрямую с их банковских счетов.

Экономист Светлана Петрова считает, что эта мера поможет ускорить взыскание долгов, так как суды перегружены и часто задерживают процесс. Вместо судебных разбирательств ФНС будет автоматически списывать суммы, если граждане не реагируют на уведомления о задолженности.