Финансист Бархота: Новый подход к налоговым долгам не всегда выгоден для ФНС

Минфин России разрабатывает законопроект, который позволит Федеральной налоговой службе (ФНС) взыскивать долги по налогам с граждан без судебного разбирательства. Новый подход направлен на упрощение процесса и ускорение поступлений в бюджет. Если россияне не оспорят начисления, ФНС сможет списывать задолженности напрямую с их банковских счетов.

Экономист Светлана Петрова считает, что эта мера поможет ускорить взыскание долгов, так как суды перегружены и часто задерживают процесс. Вместо судебных разбирательств ФНС будет автоматически списывать суммы, если граждане не реагируют на уведомления о задолженности.

Налоговая сможет взыскивать долги с россиян без суда

Однако, как отметил финансист Андрей Бархота в беседе с ОТР, такая система не всегда выгодна для ФНС. По его словам, налоговой службе выгоднее получать деньги с задержкой, но с начисленными пенями, чем списывать задолженности без учета штрафов. Бархота также подчеркнул, что автоматизация взыскания стимулирует граждан не доводить долги до судебных разбирательств, чтобы избежать блокировки счетов и принудительного списания средств.

Эксперты считают, что новая система повысит дисциплину среди налогоплательщиков и улучшит собираемость налогов, но предупреждают о возможных ошибках при автоматическом начислении, которые могут привести к неправильным списаниям средств. В таком случае гражданам придется оспаривать решения в суде, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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