Финансист Бабин заявил о низком спросе на иностранную валюту в России
В связи с сокращением импорта в России спрос на иностранную валюту находится на низком уровне, сказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.
По словам Бабина, проблемы с импортом связаны с санкциями и геополитикой. Кроме того, вся эта ситуация моет оказывать давление на российский экспорт как в количественном, так и в денежном выражении, отметил эксперт.
В беседе с «Газетой.Ru» Бабин выразил мнение, что рыночные условия и новостной фонд предполагают доллар по 90,8–91,8 рубля на этой неделе, ближе к нижней границе диапазона.
В апреле правительство РФ продлило требование об обязательной продаже валютной выручки для экспортеров до 30 апреля 2025 года, отмечает «Радиоточка НСН». Принятое решение объясняется необходимостью сохранить стабильность валютного курса и устойчивость российского финансового рынка. Но срок зачисления экспортерами валютной выручки на свои счета увеличен с 90 до 120 дней.
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