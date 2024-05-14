Финансист Бабин заявил о низком спросе на иностранную валюту в России

По словам Бабина, проблемы с импортом связаны с санкциями и геополитикой. Кроме того, вся эта ситуация моет оказывать давление на российский экспорт как в количественном, так и в денежном выражении, отметил эксперт.

В беседе с «Газетой.Ru» Бабин выразил мнение, что рыночные условия и новостной фонд предполагают доллар по 90,8–91,8 рубля на этой неделе, ближе к нижней границе диапазона.

В апреле правительство РФ продлило требование об обязательной продаже валютной выручки для экспортеров до 30 апреля 2025 года, отмечает «Радиоточка НСН». Принятое решение объясняется необходимостью сохранить стабильность валютного курса и устойчивость российского финансового рынка. Но срок зачисления экспортерами валютной выручки на свои счета увеличен с 90 до 120 дней.

