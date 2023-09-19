Финансист Бабин допустил очередную волну ослабления курса рубля

По его словам, в настоящее время около локальных минимумов, которые были достигнуты в конце прошлой недели, рубль удерживает лишь «фактор приближения налогового периода».

«Это является негативным признаком очередной волны ослабления рубля. Она может произойти после прохождения пика фискальных платежей экспортеров, приходящегося на 28 сентября», - указал финансист.

Он добавил, что подобное уже происходило «в предыдущие несколько месяцев».

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что важно понимать причины ослабления рубля и своевременно принимать решения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

