Финальная сессия Открытого диалога состоялась в НЦ «Россия»

Финальная сессия Открытого диалога «Будущее мира: новая платформа глобального роста» прошла 30 апреля в Национальном центре «Россия».

Эксперты назвали формат уникальным формат Открытого диалога. Конкурс эссе позволил его участникам сформулировать идеи по улучшению будущего мира на различных уровнях. Замруководителя администрации президента россии Максим Орешкин отметил важность регулярного проведения мероприятия, где каждый может быть услышанным. Он также добавил, что участники должны быть готовыми к открытости.

Оргкомитетом было принято решение о ежегодном проведении Открытого диалога, при этом в следующем году он будет более масштабным.

Кроме того, гендиректор НЦ «Россия» Наталья Виртуозова заявила, что по итогам Открытого диалога выпущено четырехтомное собрание эссе авторов из 102 стран, который должен вдохновить на шаги к переменам тысячи людей. Она также поблагодарила всех участников мероприятия.

В свою очередь президент SDSN Джеффри Сакс отметил высочайший уровень организации мероприятия. Он заявил, что сразу решил принять участие в мероприятие, как только получил приглашение, несмотря на все сложности визита в Россию.

Согласился с оценкой уровня организации и президент KVI Holdings, член международного комитета по присуждению премии «Глобальная энергия» из Сингапура Рашид Язами. Он выразил благодарность всем участникам мероприятия и предложил увеличить количество форматов для общения — например, добавить отдельные дискуссии с экспертами по энергетике.

В Открытом диалоге приняли участие свыше 100 человек из 48 стран. Наибольший интерес авторов вызвала тема «Инвестиции в человека». По ней, а также по темам «Инвестиции в связанность», «Инвестиции в технологии» и «Инвестиции в среду» были проведены экспертные питч-сессии.

