Филиппины в июле возобновили закупку угля из России после восьмимесячной паузы
Филиппины в июле впервые с октября 2022 года импортировали из России уголь на $18,2 млн. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на анализ данных статистического ведомства страны.
Отмечается, что филиппинские компании осуществили последнюю крупную закупку российского угля осенью прошлого года, ее сумма составила $16,1 млн. Стоимость импорта за весь 2022 год оценивается в $43,8 млн.
В июле текущего года Филиппины возобновили покупку угля из РФ. Первая за восемь месяцев партия из 82,5 тысячи тонн стоила $18,2 млн. При этом стоимость импорта сырья стала максимальной с октября 2016 года.
Россия в июле заняла второе место среди крупнейших поставщиков угля Филиппинам: страна обошла Вьетнам ($9,7 млн), но уступила Индонезии ($296,4 млн).
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru