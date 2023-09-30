Филиппины в июле возобновили закупку угля из России после восьмимесячной паузы

Отмечается, что филиппинские компании осуществили последнюю крупную закупку российского угля осенью прошлого года, ее сумма составила $16,1 млн. Стоимость импорта за весь 2022 год оценивается в $43,8 млн.

В июле текущего года Филиппины возобновили покупку угля из РФ. Первая за восемь месяцев партия из 82,5 тысячи тонн стоила $18,2 млн. При этом стоимость импорта сырья стала максимальной с октября 2016 года.

Россия в июле заняла второе место среди крупнейших поставщиков угля Филиппинам: страна обошла Вьетнам ($9,7 млн), но уступила Индонезии ($296,4 млн).

